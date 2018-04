LA COL·LECTIVA, NUEVA VÍCTIMA DEL TSUNAMI TURÍSTICO EN VALÈNCIA

LAS ASOCIACIONES QUE FORMAN LA COL·LECTIVA LAMENTAN LA DESAPARICIÓN DEL ESPACIO SOCIAL Y CULTURAL QUE HABÍAN CREADO, QUE SERÁ SUSTITUIDO POR UNA NUEVA INSTALACIÓN TURÍSTICA EN EL CABANYAL.

Hace unos tres años, diferentes asociaciones y colectivos del barrio del Cabanyal y de otros lugares de Valencia comenzamos a habitar un edificio singular situado en el corazón del barrio y en medio de la zona de desolación urbana producida por 20 años de políticas municipales degradantes. Bautizamos el edificio y el proyecto común con el nombre de “La Col·lectiva”, con el deseo de convertirlo en “un lloc de trobada i de cura, un espai de formació i un territori d’experimentació política i artística, de fer del Cabanyal i de València un barri i una ciutat realment democràtiques, un barri i una ciutat de totes i per a totes.”

Sabíamos desde el principio que entrábamos en un edificio en venta que unos particulares, herederos de la familia Meliá, nos cedían por el tiempo que tardara en aparecer un comprador, de tal forma que no fuera ocupado el edificio, y a cambio de un alquiler en precario, se cuidara de las instalaciones. Por tanto asumíamos que nuestro proyecto tenía una vida de duración incierta. Eso no ha sido obstáculo para que desde entonces La Col·lectiva se haya convertido en un destacado espacio de dinamización social y cultural, del Cabanyal y de toda la ciudad. Son innumerables los talleres, clases, charlas, reuniones, encuentros, actividades musicales, teatrales, etc, que han tenido lugar entre esas cuatro paredes organizadas por las asociaciones que han hecho de la Col·lectiva su sede. Se han impartido de manera contínua cursos de alfabetización dirigidos a mujeres migrantes, ha sido sede de dos ediciones del festival de teatro Cabanyal Íntim, se han realizado importantes acontecimientos como el III Festival de cine ciudadano comprometido, el V Encuentro estatal de la Campaña por el Cierre de los CIE, así como jornades de reflexión y debate, por nombrar sólo algunos ejemplos concretos de la actividad social y cultural que ha salido de la Col·lectiva en estos tres años.

Por desgracia, esta gran labor no ha conseguido que cambien los planes de los propietarios para el edificio ni ha servido para que los responsables municipales pongan en valor el proyecto, lo apoyen decidida y económicamente y se ofrezcan a mediar para que la Col·lectiva pueda continuar: en los próximos meses la Col·lectiva pasará a formar parte de la lista de espacios socio-culturales del Cabanyal, como por ejemplo L’Escola del Cabanyal, o el Proyecto Matraz, que se han visto obligados a echar el cierre y verse sustituidos por establecimientos comerciales u orientados al turismo. Hace unas semanas conocimos que los propietarios del edificio habían decidido aceptar una oferta de compra, y que ésta provenía de un fondo de inversión israelí, lo que significa que la Col·lectiva dejará de ser un centro social y cultural y será transformada muy probablemente en un lugar de alojamiento para turistas o estudiantes extranjeros de rentas altas. Lamentamos profundamente esta decisión.

Como vecinos y vecinas del barrio que somos la mayoría de quienes participamos en la Col·lectiva, no somos ajenos a la transformación que está sufriendo el Cabanyal u otros barrios como El Carme o Russafa, que están viendo en los últimos años cómo sus habitantes están siendo desplazados por un modelo de ciudad dominado por la industria del turismo.

La pérdida de un referente social y cultural como La Col·lectiva, desplazada por la entrada de capital especulativo internacional para abrir un negocio turístico, ejemplifica perfectamente y es el último episodio de este proceso de turistificación y elitización que está sufriendo la ciudad.

Esperamos que esta pérdida sirva al menos para alertar sobre estos procesos tanto a la sociedad valenciana como a los responsables políticos, cuya insuficiente acción es una de la causas de esta situación.

Desde nuestras asociaciones y colectivos seguiremos trabajando por una ciudad inclusiva en la que todo el mundo tenga derecho a vivir, un modelo opuesto al que nos está obligando a cerrar la Col·lectiva.

El Cabanyal (València), 28 de marzo de 2018

——————————————————————————————————————————-

LA COL·LECTIVA, NOVA VÍCTIMA DEL TSUNAMI TURÍSTIC A VALÈNCIA

LES ASSOCIACIONS QUE FORMEN LA COL·LECTIVA LAMENTEN LA DESAPARICIÓ DE L’ESPAI SOCIAL I CULTURAL QUE HAVIEN CREAT, QUE SERÀ SUBSTITUÏT PER UNA NOVA INSTAL·LACIÓ TURÍSTICA EN EL CABANYAL

Fa uns tres anys, diferents associacions i col·lectius del barri del Cabanyal i d’altres llocs de València comencem a habitar un edifici singular situat en el cor del barri i enmig de la zona de desolació urbana produïda per 20 anys de polítiques municipals degradants. Bategem l’edifici i el projecte comú amb el nom de La Col·lectiva, amb el desig de convertir-ho en “un lloc de trobada i de cura, un espai de formació i un territori d’experimentació política i artística, de fer del Cabanyal i de València un barri i una ciutat realment democràtiques, un barri i una ciutat de totes i per a totes”.

Sabíem des del principi que entràvem en un edifici en venda que uns particulars, hereus de la família Meliá, ens cedien durant el temps que tardara a aparèixer un comprador, de tal forma que no fóra ocupat l’edifici, i a canvi d’un lloguer en precari, es cuidara de les instal·lacions. Per tant assumíem que el nostre projecte tenia una vida de durada incerta. Això no ha sigut obstacle perquè des de llavors La Col·lectiva s’haja convertit en un destacat espai de dinamització social i cultural, del Cabanyal i de tota la ciutat. Són innombrables els tallers, classes, xarrades, reunions, trobades, activitats musicals, teatrals, etc, que han tingut lloc entre aquestes quatre parets organitzades per les associacions que han fet de la Col·lectiva la seua seu. S’han impartit de manera contínua cursos d’alfabetització dirigits a dones migrants, ha sigut seu de dues edicions del festival de teatre Cabanyal Íntim, s’han realitzat importants esdeveniments com el III Festival de cinema ciutadà compromès, la V Trobada estatal de la Campanya pel Tancament dels CIE, així com jornades de reflexió i debat, per nomenar només alguns exemples concrets de l’activitat social i cultural que ha eixit de la Col·lectiva en aquests tres anys.

Malauradament, aquesta gran labor no ha aconseguit que canvien els plans dels propietaris per a l’edifici ni ha servit perquè els responsables municipals posen en valor el projecte, hi donen suport decidida i econòmicament i s’oferisquen a intervindre perquè la Col·lectiva puga continuar: en els pròxims mesos la Col·lectiva passarà a formar part de la llista d’espais soci-culturals del Cabanyal, com per exemple L’Escola del Cabanyal, o el Projecte Matràs, que s’han vist obligats a tancar i veure’s substituïts per establiments comercials o orientats al turisme. Fa unes setmanes vam conèixer que els propietaris de l’edifici havien decidit acceptar una oferta de compra, i que aquesta provenia d’un fons d’inversió israelià, la qual cosa significa que la Col·lectiva deixarà de ser un centre social i cultural i serà transformada molt probablement en un lloc d’allotjament per a turistes o estudiants estrangers de rendes altes. Lamentem profundament aquesta decisió.

Com a veïns i veïnes del barri que som la majoria d’els qui participem en la Col·lectiva, no som aliens a la transformació que està patint el Cabanyal o altres barris com El Carme o Russafa, que estan veient en els últims anys com els seus habitants estan sent desplaçats per un model de ciutat dominat per la indústria del turisme.

La pèrdua d’un referent social i cultural com La Col·lectiva, desplaçada per l’entrada de capital especulatiu internacional per obrir un negoci turístic, exemplifica perfectament i és l’últim episodi d’aquest procés de turistificació i elitització que està patint la ciutat.

Esperem que aquesta pèrdua servisca almenys per a alertar sobre aquests processos tant a la societat valenciana com als responsables polítics, la insuficient acció dels quals és una de la causes d’aquesta situació.

Des de les nostres associacions i col·lectius seguirem treballant per una ciutat inclusiva en la qual tothom tinga dret a viure, un model oposat al que ens està obligant a tancar la Col·lectiva. El Cabanyal (València), 28 de març de 2018