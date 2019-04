Presentació de les conclusions veïnals i les al·legacions jurídiques que es volen presentar al Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar

Volem informar-nos com a veïnat d’una forma horitzontal i transversal per al que vos convidem a participar en una assemblea de veïnes i expertes on podrem escoltar i plantejar dubtes.

