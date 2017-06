Radioflautas206: Caravana Frontera Sur – Deuda Ilegítima – Vociferio’17 – Feria Alternativa de Valencia

Lo primero que queremos es dar nuestro apoyo a la petición para la Medalla de oro de Cádiz al Monstruo de Espagueti Volador !! jejejeje. No, en serio, firmad!

Después de las noticias y la agenda social para esta semana, hablamos con Ana Isabel, con Maribel y con Noemí sobre los preparativos para la Caravana Frontera Sur del 14-22 julio, también sobre lo que se ha preparado en Valencia para el 17-18 de junio alrededor del Día Mundial de las Personas y Refugiadas. Y escuchamos el doloroso testimonio de Maribel refugiada y solicitante de asilo.

Resumimos brevemente el II Encuentro Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes en el que estuvimos este fin de semana en Cádiz.

Y terminamos hablando con David Trashumante para que nos cuente el programa del 6º Festival de Poesía Oral y Escénica de Valencia (Vociferio 2017) del 8-18 junio.

Nos vemos este fin de semana en la XXX Fira Alternativa de Valéncia “30 años ofreciendo alternativas”

Música:

– In it for the money. Supergrass

– Take the power back. RATM

– El mojado. Ricardo Arjona

– Africa. Ismael Lo

– Papeles mojados. Chambao

– La más que bien pagá. FRAC & Varietdub