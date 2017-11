Radioflautas227: De Violencias Machistas, de Ana G. Aupi ‘Geografía de mi cuerpo’ y de Derechos de la Infancia

Los últimos acontecimientos, al margen de Catalunya, nos llevan a hablar sobre igualdad y violencias machistas. Para ellos hemos invitado a Sara Palacios y Jordi Cascales, la primera por teléfono y el segundo desde la emisora, que nos han contado su punto de vista sobre #LaManadaSomosNosotras , el #25N y, entre otras cosas, la relación que hace el Ministerio de Salud entre el alcohol y la igualdad.

Al fin hemos conseguido escuchar a Ana G.Aupi contar su proyecto, podríamos llamar, sociocultural. Las últimas dos semanas no puedo ser…

Y hemos cerrado el programa dando voz a la muchachada por ser el Día Mundial de los Derechos de la infancia.

MÚSICA

1. Nikki Hill – And i wonder

2. Mala Rodríguez – Quien manda

3. Ana Tijoux – Antripatriarca

4. Ana G.Aupi – Geografía de mi cuerpo

5. La Otra – Se quemó

6. Charles Bradley – Victim of love

7. BSO El extraordinario viaje de Lucius Dumb