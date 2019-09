Espacio vacío – Episodio 2: Miedo y asco en la ciudad de los escritores

En este episodio te invitamos a un viaje a través de los universos creativos de tres autores norteamericanos contemporáneos: Robert Coover, Steve Erickson y William T. Vollmann. En ellos coincide el gusto por llevar la escritura hasta los límites y, por el camino, jugar con las convenciones del lenguaje y los géneros. Vamos a imaginar crónicas viajeras, fantasías, géneros populares y sueños de cine.

Tracklist:

Franz Liszt – Grand Galope Romantique

Hank Williams – Lovesick Blues

Morton Feldman – Nature Pieces No. 4

Norma Tanega – You’re Dead

Gary B.B. Coleman – The Sky is Crying

Jonathan Richman – Velvet Underground

Morton Feldman – Piano Piece 1952

Pauline Oliveros – Sound Patterns

Morton Feldman – Rothko Chapel 3

Jacques Dutronc – L’espace d’une fille

Dimitri Shostakovich – Piano Concerto No. 2: II – Andante

Francisco Tárrega – Capricho árabe

Scott Walker – 30 Century Man

