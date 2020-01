Descripción de El Micro Ondas News and Forgotten 1045

En esta edición 1045 de el Micro Ondas comenzamos con el proyecto 213 y su álbum Three Little Words, grabado en 1981 y publicado el pasado año 2019, también pinchamos el nuevo proyecto de Robbie LaBlanc de Find me, seguimos con el último trabajo de la banda Madrileña The Val, y estrenamos lo nuevo de Newman y Flight Night Orchestra, en el apartado de los cover tenemos un tema de Robert Tepper, no te lo pierdas dale like si te gusta y comparte.

1 – 213- Oh me, oh my

2 – 213 – Under her spell

3 – 213 – Cloudn´t be happier

4 – Cannonballz – Lost in time

5 – Cannonballz – Sari

6 – The Val – Symphony

7 – The Val – High heels

8 – Robbert Tepper No easy way out

9 – J.S. Soto & Kylie G.- No easy way out

10 – Gathering of kings – Moonlight

11 – Gathering of kings – Forever and day

12 – Night Flight Orchestra – Divinyls

13 – Newman – Worth dying for

14 – Talisman – Never die

