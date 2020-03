El Micro Ondas Entrevista Jorge Salán 1053

En esta nueva edición 1053 de el Micro Ondas, celebramos el día Internacional de la mujer, con una cuidada selección musical de bandas e intérpretes femeninas, también hacemos un repaso a la agenda de conciertos de Valencia destacando la visita del guitarrista Madrileño Jorge Salán, quién nos habla de primera mano del concierto del día 8 de Marzo, además también charlamos brevemente con Gilbert de Loreley, los cuales acompañan a J. Salán en el cartel, no te lo pierdas tanto Jorge como Gilber nos dejaron un tema para celebrar el 8 de Marzo, dale al Play y disfruta de “Women in Rock”

1 – NEXX – Remember

2 – KHY – En silencio

3 – THE VAL – Say goodbye

4 – FIONA – This heart ( with R.Beck)

5 – BETH HART – I don´t need no doctor

6 – HALESTORM Love bite

7 – LITA FORD – Kiss me deadly

8 – BONNIE TYLER – Turn around

9 – FEMME FATALE – Waiting for the big one

