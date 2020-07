El MIcro Ondas Songs Girls of A.O.R. 1065

En esta edición 1056 de el Micro Ondas, hacemos un repaso por algunas de las mejores canciones con nombre de mujer del A.O.R. y el Melodic Rock

1 – Toto – Pamela

2 – Toto – Carmen

3 – Work of art – Camelia

4 – Paul Laine – Dorianna

5 – The Night Flight Orchestra – Carmencita seven

6 – The Night Flight Orchestra – – Josephine

7 – Raw Silk – Irene.

8 – Journey – Suzanne

9 – Rick Springfield – Jessie’s Girl

10 – Richie Sambora – Rosie

11 – Richard Marx – Angelia

12 – Skagarack – Joanna

13 – Boston – Amanda

14 – Michael Bolton – Gina

