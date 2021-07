Descripción de El Micro Ondas Radio Show 1100 Edition Amazing Sound

En la jornada de hoy alcanamos las 1100 Ediciones del Micro Ondas Show y para celebrarlo tenemos una cuidada selección musical con grandes piezas del Hard Melodic Rock… No te lo pierdas.

1. Jerome Mazza – Crossfire.

2 . Work Of Art – “Misguided Love.

3 . Stardust – Bullet To My Heart.

4 . Brother Firetribe . Night drive.

5 . Drive She Said – Look At What You Got.

6 . Outloud . I Am The One.

7 . Outloud . I’m So Excited.

8 . Newman “Can’t Stop Loving You.

9 . Little River Band – Two Emotions.

10 . Silent Tiger – Tearing Me Apart.

11 . Sapphire Eyes – Just Leave Me.

12 . Houston – Runaway.

13 . Houston – Do You Believe.

14 .East Temple Avenue – Don’t Make Believe.

15 . Boulevard – Dream On.

16 . E19 “Line Of Fire.

17 . Toto . Mad about you.

Disfruta de esta gran selección musical con nosotros para celebrar la edición 1100 del Micro Ondas Radio Show, nos encontramos de nuevo en septiembre, si te gusta Comparte dejanos tús comentarios y like, gracias por estar ahí, feliz verano Rock On.

https://www.ivoox.com/micro-ondas-radio-show-1100-edition-amazing-audios-mp3_rf_72515065_1.html