La Gallina Ciega #003. Azucre, de Bibiana Candia

La Gallina Ciega es el Club de lectura y programa de Radio Malva en colaboración con el bar librería La Batisfera. Todos los meses dedicaremos una hora a comentar nuestras lecturas favoritas. Saldremos al aire los sábados de 17 a 18 h. en las ondas de Radio Malva 104.9FM. una reivindicación de la lectura a ciegas, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas.

Azucre es el relato novelado de la auténtica historia de mil setecientos jóvenes que viajaron a Cuba para trabajar y terminaron vendidos como esclavos por obra de Urbano Feijóo de Sotomayor, un gallego afincado en la isla que, aprovechando la situación de necesidad de sus compatriotas, promovió una campaña de colonización blanca y sustitución de la mano de obra llevada desde África.

Bibiana Candia ha publicado los poemarios La rueda del hámster, Las trapecistas no tenemos novio, el libro de relatos El pie de Kafka y el artefacto narrativo Fe de erratas. Colabora de manera regular con Jot Down, Letras Libres y The Objective. Azucre es su primera novela.

LIBROS

Azucre, de Bibiana Candia. Pepitas, 2021Moby Dick, de Herman Melville #leyendoaciegas

La Loca, de Cristina Fallaras. Ediciones B 2022

El crepúsculo del mundo, de Werner Herzog. Blackie Books 2022

Klara y el Sol, de Kazuo Ishiguro. Anagrama 2021

Rendición, de Joanna Pocock. Errata Naturae 2022

Distocia, de Pilar Codony. L’Altra Ed. 2022

Los optimistas, de Rebecca Makkai. Sexto Piso 2021

Dadas las circunstancias de Paco Inclán | Jeckyl & Jill, 2020 #proximaslecturas

MÚSICA

Pasodoble do enano das burlas, de Pancho Álvarez | Cordas históricas, 2021

Miña rula/non teñas medo, de Santi Araujo (ft. Leonor Watling) | Miña rula, 2022

Es un sombrero, de Germán Díaz y Benxamín Otero | Trece cancións bonitas, 2013

Alalá de Muxía, por Coetus | De banda a banda, 2018Illas de sal, de Xabier Díaz | As catedrais silenciadas, 2020.

https://www.ivoox.com/gallina-ciega-003-azucre-bibiana-candia-audios-mp3_rf_86205824_1.html?fbclid=IwAR3BbpmYXX1ujOXbWLdxIevazdd2F7EMd7kFMrqj-DbJ_44RKA61XgUCz3I