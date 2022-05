El Micro Ondas Radio Show Homenaje a Barricada 1115

En la edición 1115 realizamos un monográfico dedicado a la banda de Pamplona Barricada ,sin duda una de las grandes formaciones del Rock más urbano de nuestro país, recorremos su discografía desde sus inicios hasta el ocaso de los de Chantrea y escuchamos…

1 . BARRICADA . Rojo.

2 . BARRICADA . En la silla eléctrica.

3 . BARRICADA . Pon esa música de nuevo.

4 . BARRICADA . No hay tregua.

5 .BARRICADA. No se que hacer contigo.

6 . BARRICADA . Bahía de Pasaia.

7 . BARRICADA . Animal caliente.

8 . BARRICADA . Pasión por el ruido.

9 . BARRICADA . Haz lo que quieras , tú cuerpo.

10 . BARRICADA . Oveja negra.

11 . BARRICADA . Problemas.

12 . BARRICADA . Tiempos.

13 . BARRICADA . De una a otra dirección.

14 . BARRICADA . Echa a correr.

15 . BARRICADA . Por la libertad.

16 . BARRICADA . Flechas cardinales.

17 . DICKERS . Esto es una noche de Rock and Roll.

