95 programa Tofuria! 2 enero 2023 Diccionario Obscenus

Comentamos varias noticias de actualidad (Ley Trans insuficiente, celebramos la muerte de Benedicto XVI con hardtek, nos reímos de los estrépitos de Twitter bajo propiedad de Elon Musk) y pasamos a entrevistar a Anna, que ha venido hasta el estudio de Radio Malva para hablarnos de ‘Diccionario Obscenus. Libro-Acción’, cuyo proceso de gestación nos describe junto con varios proyectores más relacionados con diversas políticas en torno al género y a la sexualidad, así como nos habla de la librería Sahiri, a la que perteneció, proyecto libertario situado en el mismo lugar donde ahora se halla el BSO Ca La Caixeta. Amenizamos el programa con música de algunos de sus espectáculos, un texto leído en uno de ellos y más música de su compi Vicky Leaks.

Las canciones que han sonado han sido:

Benedicto Equis Uve Palito

Vicky Leaks – Banda Sonora Original de Odette

Mezcla entre Joe Cocker – You can leave your head on y Paquita La Del Barrio – Rata De Dos Patas

Vicky Leaks – Twist my sobriety

