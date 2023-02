Hoy en RadioFlautas, Hablamos con Alba (Líbrida) cantante de Hip Hop , para conocerla, conocer su música, su pensamiento y compartir un rato agradable.

También nos acompaño al ser último Lunes de més David de la campaña Cies No, que nos trajo las novedades de los Cies y en concreto la reunión que tuvieron con la Sub Delegada de Gobierno.

Música:

OLI & LÍBRIDA – LAVA

Líbrida – Flama Blava

Líbrida & Equis – De Desamor

Líbrida _ Fangal

Residente – This is Not America

https://www.ivoox.com/player_ej_103745251_6_1.html