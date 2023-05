HardCuore#339. Tu sonrisa sin temblar | Víctor Colden

Hard Cuore el programa de Radio Malva, dedicado al mundo de la canción y a todo lo que la rodea. Cuenta con Luis Díscola en el apartado técnico y con Alfonso Moreira al micrófono. Se emite todos los martes de siete a 8 de la tarde con repeticiones los jueves de madrugada y el domingo de 10 a 11 horas.

Tu sonrisa sin temblar, una novela de Víctor Colden que es un homenaje a la música y a los libros que nos hicieron ser quienes somos. En ella el narrador descubre el amor, la amistad, la soledad, la traición y la melancolía, así como la dificultad para conocerse a sí mismo y conocer a los demás. Hay en sus páginas, una reflexión sobre los inicios y los finales, sobre el peso de la memoria en nuestras vidas y sobre el modo en que en ellas se entrelazan realidad y ficción. Y mucha, pero mucha música.

LIBROS

Tu sonrisa sin temblar de Víctor Colden. Pre-textos, 2022

CANCIONES

Start, por The Jam | Sound Effects, 1980 (sintonía)

Souvenir, por Orchestral Manoeuvres in the Dark | Architecture & Morality, 1981

De vuelta, por Los Secretos | Algo más, 1983

Hazañas bélicas, por Stukas | Hazañas Bélicas, 1981

Cita en Hawai, por La Mode | El eterno femenino, 1982

Hora punta en el metro, por Fernando Martín | Tributo a José María Granados, 2023

Mick’s Up, por The Style Council | Introducing The Style Council, 1983

A flúor, por Derribos Arias | En la guía, en el listín, 1983

No necesitas más, por Nacha Pop | Buena disposición, 1982

Una décima de segundo, por Nacha Pop | Una décima de segundo, 1983

It Might Be Love, por Madness | 7, 1981

Que el sol te dé, por Pistones | Canciones de lustre, 1986

Cuatro rosas, por Gabinete Caligari | Cuatro rosas, 1984

No puedo mirar, por Nacha Pop | Una décima de segundo, 1983

Nocturno de Princesa, por Moris | Fiebre de vivir, 1978

Oblivius, por Aztec Camera | High Land, High Rain, 1982

The Paris Match por The Style Council | Introducing The Style Council, 1983

Lucha de gigantes por Antonio Vega | Básico, 2003.

https://www.ivoox.com/hardcuore-339-tu-sonrisa-sin-temblar-victor-colden-audios-mp3_rf_108698853_1.html