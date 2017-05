Agenda de actividades del espacio autogestionado “La Ingovernable” de Valencia

Bones nits gent! Ja és hora de despedir aquesta gran setmana i ho anem a fer amb la programació de les activitats preparades per a la que ve, açò no para!

Vos recordem que cada dilluns a les 17:00 h. és l’horari per a l’assamblea de propostes a llarg termini i els dissabtes a les 11 h. és per a l’assamblea de propostes puntuals, acosta’t i fes teu l’espai! (Si no pots assistir a les assemblees de propostes sempre pots enviar-les a propostesingovernables@riseup.net.)

També aprofitem per a recordar que l’espai el fem entre totes, es tracta d’activitats autogestionades i, per tant, està en la nostra mà fer possible que es realitzen. Moltes gràcies a totes, seguim endavant… PER L’AUTOGESTIÓ, LA SOLIDARITAT, EL SUPORT MUTU I L’ACCIÓ DIRECTA, PER L’ANARQUIA! https://www.facebook.com/La-Ingovernable-283488888776364/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf