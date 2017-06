TENDERETE XIV – Edición con chanclas… 16 y 17 de Junio en el Teatro El Musical (plaza del rosario, 3).

programación

15 de Junio, pre-party en No hay nada mejor que 27 amigos (av. la reina, 186)

VIERNES 16

16h a 22h – Feria de publicaciones. Exposiciones de Kulo City (Hungría), Abraham Diaz (México), Craoman (Francia), Bernharda Xilco (Serbia)

17h (Charla) – Anarco: Gráfica y movimientos sociales. Ilustradores en debate. Foro abierto.

18h (Charla) – ¡Es broma mujer! Misoginia (y heteronorma) en el humor gráfico. A cargo de Raquel Machado (Antorcha Ediciones)

19h (Charla) – Presentación de Vosté Dirà, fanzine con fotos de CASA (Ricardo Cases y Pablo Casino)

19h (Concierto) – Elías e Ignacio (Madrid)

20h (Concierto) – Anti S (Vigo)

21h (Concierto) – Erick Herve y Rosvil (Valencia)

¡¡¡Post-fiesta #1!!! — La Carbonera (Eugenia Viñes, 227). Entrada 3€.

24h – Assassani (Barcelona)

01h – DJ Die Soon (Japón)

SÁBADO 17

12h a 22h – Feria de publicaciones. Exposiciones de Kulo City (Hungría), Abraham Diaz (México), Craoman (Francia), Bernharda Xilco (Serbia)

12h – Taller infantil con La Leche

12h (Charla) – Presentación Fanzinoteca del IVAM, a cargode Álvaro Pons.

17h (Charla) – Archiva DIY, con Gelen Jeleton.

18h (Charla) – Entreviñetas, larvas y otras experiencias gráfica en Colombia. Encuentro con Daniel Jimenez (Colombia)

19h (Charla) – ¡Dibujos de mierda! Escatología, adicciones y miserias en la vida del dibujante moderno. Con Jorge Parras, Abraham Diaz (México), Ivan Hurricane (Italia) y Paul Arscott (UK)

19h (Concierto) – Mc Gibigi y Antitesi (Valencia)

20h (Concierto) – Follón (Valencia)

21h (Concierto) – Assassani (Barcelona)

¡¡¡Post-fiesta #2!!! — La Carbonera (Eugenia Viñes, 227)

Desde las 24h – Dj Barbiturico

Luego chapuzón final y competencia de esculturas de arena (a eso de las 6am)

PARTICIPAN:

Abraham Diaz / Ediciones JocDoc! (México), AFA / Ivan Hurricane (Italia), Novo Doba (Serbia), CBK Comics (Suecia), Craoman (Francia), Ediciones Cero (Argentina), Entreviñetas (Colombia), Kulo City / Vulkán (Hungria), Pachiclon (México), Paul Arscott / Eyeball Comix (UK), Rudolfo (Portugal), Zavka Zavka (Polonia), ¿Quien Robó la Nariz del Hombre Original?, 6 Sueños, Akira Sanz, Antipersona, Antorcha Ediciones, Belleza Infinita, Berni Puig / Eixa / MIAA, Bitches Witches, Buixa-Dibruixa, Carles G.O’D., Carlos Hebles, Cha…os/Donforty, Cheek to Cheek/Irene Alajarín, Children of Corita, COBRA, Colectivo Gruñiverso, Cómics y Cigarrillos, Ediciones del Pubis, Ediciones Valientes, Elías Taño / Arròs Negre, Fosfatina, Greta Bungle, Homo Stultus Ediciones, Homo Velamine, Irkus, José Tomás, Kuskus Zine, La Leche, Les Editions Shirokuro, Libros de Autoengaño, Mabuth, María Medem, Me gusta Más Que Desayunar Un Herpe, Mi Novio Caballo, Mikelodigas, Miliciana Serigrafía, Mö ilustración y serigrafía, Nasty Franky (Ediciones DePutaMadre), Nimio + Xulia Vicente + Núria Tamarit, Novedades Casino, Jorge Parras, Pensaré Cartonera, Per(r)ucho / Fiesta ediciones / Jaume Pallardó / Cristián Pineda, Petit Comité del Terror, Polze De La Mort, Ratas Gráfikas, Roberta Vázquez, Rocío Madrid, Santi Z, Sol Undurraga, Tòpica i Atípica, Turbina, Txemacantropus, Usted Ediciones, XXZ, Zorras Peligrosas.