Radioflautas 209: Todo está conectado…

Esta tarde mano a mano Héctor Enemigo e Irene FM hemos hecho el programa de hoy.

No hemos hablado de Bárcenas porque el silencio en radio se entiende mucho menos todavía…

Hablamos de la campaña de los CIES No de Valencia que mañana vuelven a concentrarse. Hablamos del CETA (aunque muy por encima) porque hay que estar atentas a la importante votación que este jueves se hará en el Congreso.

Y charlamos con Cecilia y Toni de la iniciativa “Zapaturgias” sobre comercio justo y la importancia del consumo responsable a través de una propuesta artística muy interesante que tendrá lugar este viernes 30 de junio a las 18h en el Centro Cultural de la Beneficencia de Valencia.

Y terminamos escuchando la entrevista que nuestro compañero Comeflores le hizo a Caroline de Valencia Acoge en la Fira Alternativa.

Música:

– Born on the Bayou. John Fogerty

– Too much is not enough. Graveyard

– I don’t need your loving. Inglorius

– Revolutionary Ohh!! L’Horta Soul

– China da miedo. Pony Bravo

– I’m not down. Tha Clash

– San Francisco days. Chris Isaak