El Feslloch, festival de música en valencià celebrat a la Plana Alta, tanca l’11a edició amb un gran èxit de participació

El Feslloch és un festival de música en valencià cada volta més popular que se celebra a principis del mes de juliol a la localitat de Benlloch, Castelló. Organitzat per l’Ajuntament de Benlloch, Escola Valenciana i l’Associació Cultural Pitxurrull, es tracta d’un festival que impulsa la promoció de la música en valencià des de 2007.

Aquest any ha comptat amb grups com Zoo, Manel, Smoking Souls, El Diluvi, Ebri Knight, Gener, Oques Grasses, Pepet i Marieta, La Fúmiga i Pupil·les, entre d’altres. També cal destacar alguns grups que es desmarquen de la música festival, com Mireia Vives i Borja Penalba o el Xiromita Trad Project de Miquel Gironés, dolçainer del grup valencià Obrint Pas.

En aquesta edició, s’han consolidat a més les actuacions vespertines, amb espectacles com els de Xavi Castillo o la producció pròpia “Feslloch a banda” amb cançons que ha elegit el públic.

Dèlia Martí Acevedo – Panorama Cultureta