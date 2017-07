Nit a la Mar, èxit de públic, fracàs en drets laborals

La nit del dissabte 15 de juliol poguerem gaudir d’un gran esdeveniment cultural a La Marina, Eugeni Alemany, La Habitacion Roja i Auxili ens feren ballar hasta ben entrada la nit. Per desgracia en esta crònica no parlarem de cultura, sino de drets laborals i treballadors menyspreats. Des de Ràdio Malva denunciem públicament esta situació.

Auxili es lo que estaríen demanant els treballadors de barra després d’estar varies hores dins de una carpa on hi habia un generador funcionant, aire irrespirable generat per el motor de combustió a gasolina d’estos generadors i condensat baix la lona de la carpa.

Després de la mort recientment d’un treballador als Concerts de Vivers i de que tots estigam reflexionant sobre la precarietat laboral de arrossega el sector de la música, trobem, una volta més, una situació en la que els drets a treballar en unes condicions dignes i saludables han sigut donats de banda, a més en l’agravant de que L’Ajuntament de Valencia com a organitzador, deuria de velar per que es cumplira la legalitat.

Poguerem comprovar personalment l’ambient irrespirable que es podía sentir a varios metres de distancia de les barres, i que era inaguantable des de la barra, no podem ni imatginar lo que deu ser treballar varies hores baix el mateix sostre i espai d’on s’està emetent esta contaminació.

Panorama Cultureta

16/07/17