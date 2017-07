Radioflautas 2013: Derechos sociales

Hablamos esta tarde con Ismael Furió, secretario general de la CGT-PV sobre la trágica muerte de un trabajador que montaba las gradas de los conciertos de Vivieros.

Después invitamos a Xavier Ciscar (comunicación) y Pau Bares (coordinador) de Amnistía Internacional València para ayudarnos a entender que está pasando en Turquía.

Y finalmente hablamos con Gemma Síscar, portavoz de la campaña por el cierre de los CIEs de Valencia ya que mañana martes es la concentración.

Música:

– There is a light that never goes out. Neil Finn | Friends

– Bawitdaba. Kid Rock

– Colpetja Fort. La Gossa Sorda

– Línies en el cel elèctric. Mireia Vives i Borja Penalba

– Multiviral. Calle 13

– Rituales de santeria. ZOO