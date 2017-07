Caravana Frontera Sur 2017

Nosotras, ciudadanas y ciudadanos de más de 100 colectivos de la sociedad civil nos dirigimos a la Frontera Sur para denunciar las actuales políticas económicas, comerciales, medioambientales y migratorias que imponen la UE y el Estado Español. Políticas basadas en la explotación y la vulneración de los derechos humanos, que sólo producen pobreza económica y desesperación a miles de seres humanos.

Queremos también manifestar que las políticas exteriores europeas no sólo son injustas e inmorales, sino que no están siendo efectivas. El cierre de fronteras y la Europa Fortaleza está abriendo vías de migración cada vez más peligrosas que está provocando un genocidio al que no podemos permanecer indiferentes.

Por todo esto:

Demandamos vías legales y seguras para las personas en tránsito, y exigimos que se garanticen sus derechos en los países de acogida, evitando la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas. Exigimos que se respeten las disposiciones del derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas, de la que Marruecos y España son firmantes. Pedimos la suspensión de la firma y aplicación de acuerdos de retorno y readmisión con países que no respetan los derechos humanos, y denunciamos la externalización de nuestras fronteras y las devoluciones en caliente de las personas que llegan a nuestras fronteras, que han sido denunciadas por numerosas asociaciones y organismos europeos de DDHH por vulnerar el derecho internacional. Requerimos el cese de la instrumentalización de la «Lucha contra la trata de seres humanos» para realizar operaciones represivas contra quienes migran. Son nuestras propias políticas de cierre de fronteras las que abocan a las personas migrantes a recurrir a vías inseguras. Reclamamos que se establezcan políticas de acogida dignas y efectivas y que el Gobierno acabe con los obstáculos en la tramitación en el procedimiento de asilo, desarrollando reglamentariamente la Ley de Asilo. Exigimos que se permita el acceso a las oficinas de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, sin discriminación alguna. Para ello es necesario que las autoridades marroquíes, con la connivencia española, dejen de bloquear el paso o extorsionar a las personas que se dirigen a las oficinas de la frontera. Esta es una caravana feminista. Queremos hacer visible la presencia de las mujeres en los procesos migratorios y que son protagonistas y sujetos políticos. Con fuerza denunciaremos la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas tanto en los países de origen en contextos de conflictos armados, como en los países de tránsito y acogida. Exigimos que se garanticen los derechos de las mujeres en los países de acogida evitando la explotación, los abusos, la violencia y la trata de personas. Que se avale su derecho a formular una solicitud de asilo independiente de sus parejas y a tener un estatuto jurídico independiente del de sus cónyuges. Que se atiendan las necesidades específicas de salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y personas LGTBI, incluido el aborto, así como que se garantice la atención a las mujeres y niñas que han sufrido o corren el riesgo de sufrir abusos, violencia, mutilación genital femenina o matrimonios forzados. Exigimos que se clausuren los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), verdaderas cárceles racistas donde se encierra a los migrantes aunque no hayan cometido ningún delito. Demandamos que los/as menores no acompañados de Ceuta y Melilla sean reubicados en las distintas comunidades autónomas del Estado, para garantizar sus derechos y atención, evitando la violencia y abandono que en muchos casos sufren. Que se garantice con la máxima celeridad la documentación pertinente al cumplir la mayoría de edad y se invierta en políticas sociales para asegurar el pleno acceso a todos sus derechos. Solicitamos que se tomen medidas para garantizar los derechos y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores transfronterizos, las porteadoras, en Ceuta y Melilla y las personas migrantes que se ven sometidas a condiciones de trabajo deplorables. Por último, alentamos a toda la ciudadanía que se encuentre al paso de nuestra ruta en Madrid, Sevilla, Málaga, Tarifa, Melilla, Nijar y Almería etc… que se sume a las movilizaciones que se están preparando en cada una de sus ciudades.

Queremos promover con esta acción un cambio de rumbo en la política exterior y migratoria del Estado Español y la UE. Y la implantación de políticas que de una vez por todas luchen contra la desigualdad el cambio climático y el respeto a los DDHH, y pongan fin a las intervenciones militares y al comercio armamentístico.

https://abriendofronteras.net/