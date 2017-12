Marxa: L’Horta és vida

Estimats i estimades

Des de Per l’Horta us convoquem el proper diumenge 3 de desembre a la passejada per l’Horta en contra del projecte d’ampliació de la V-21, el qual, a més d’arrassar amb més de 80.000 m2 d’horta productiva fomentará l’augment de l’ús dels vehicles motoritzats

Eixirem caminant (pots portar també la bici) a les 11:00 h del matí des de la Rotonda de la Vergonya, la més cara d’Europa, i recorrerem bona part del marge oest de l’autovia, fins a arribar al Forn de Barraca, on podrem vore el mural “L’Horta és vida”, obra que el dissenyador Diego Mir ens ha cedit per a l’ocasió. Us esperem.

Veniu a defensar l’Horta. Veniu a defensar el medi ambient i el nostre territori. Veniu a defensar un altre model de mobilitat i una ciutat més habitable.

