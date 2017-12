Radioflautas 229: #DefendiendoAMaleno – PAI de Benimaclet y el Ateismo y la libertad de conciencia

Comenzamos informando sobre la denuncia a la compañera Helena Maleno y la acompañamos de varias noticias más y una agenda semanal cargada de días internacionales que celebrar o no… Laicismo y DD.HH.

Charlamos primero con Isaak y Susana del CSOA l’Horta de Benimaclet sobre el PAI y la lucha de las vecinas contra la edificación de 3.000 viviendas. El centro social está realizando Jornadas para explicar cual es el plan y poder generar una respuesta.

Después y con la excusa del día internacional del laicismo y la libertas de conciencia que se celebra este sábado, hablamos con Marc Cabanilles, miembro de AVALL sobre ateísmo y la importancia de rehivindicarlo en una sociedad donde las palabras están dejando de significar lo que deberían y por lo que nacieron.

Música:

– “With my own two hands” Ben Harper

– “Parecemos tontos” Bunbury

– “La Rebelión” Macaco

– “Todo se transforma” Jorge Drexler

– “Pasión por el ruido” Barricada

– “El Marginal” Sara Hebe

– “Imagine” John Lennon