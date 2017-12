Jornades reivindicatives en la Malva-rosa per tal de visbilitzar el moviment veïnal i impulsar la seua reivindicació d’una biblioteca per al barri

A la fi de desembre la Malva-rosa viurà unes Jornades reivindicatives i culturals amb la realització d’una taula redona d’experiències de lluita veïnal i amb una campanya de cartes a l’Ajuntament en demanda d’una biblioteca per al barri.

Xiquets i xiquetes dels col·legis de la Malva-rosa estan preparant cartes a l’Ajuntament de València explicant per a què volen una biblioteca per al seu barri. Una representació de l’Associació de veïns, i dels xiquets i xiquetes del barri presentarà les cartes el pròxim 26 de desembre en l’Ajuntament com el seu desig per al pròxim any. La iniciativa està impulsada per la coordinadora d’educació de la Malva-rosa, que reuneix a les AMPAs dels centres educatius, en col·laboració amb l’Associació de veïns/as “Amics de la Malva”.

Divendres que ve, 16 de desembre, a les 11:30h en el Col·legi Públic Ballester Fandos (Av. Malva-rosa 57), es realitzarà una taula redona amb participació de Julio Moltó de l’Associació de veïns i veïnes de Natzaret, Maika Barceiro de l’Associació de Veïns Orriols-Rascanya, i Pau Diaz de l’Associació de veïns i veïnes, amics i amigues de la Malva-rosa. L’objectiu de la xarrada és donar a conèixer lluites ciutadanes de la ciutat de València, i aprendre i impulsar la participació veïnal. Al final de la taula redona hi haurà menjar popular en el mateix centre educatiu.

El 26 de desembre és la data triada per a presentar els centenars de cartes que ja estan preparant xiquets i xiquetes, i joves del barri explicant a l’Ajuntament per a què volem una biblioteca en la Malva-rosa. Serà en l’edifici de Tabacalera de l’Ajuntament de València a les 11:30h i comptarà amb la participació de representants veïnals així com de membres de la comunitat educativa del barri ja que la iniciativa compta amb l’impuls de la Coordinadora d’Educació de la Malva.

Impulsem la participació i la cultura des de la lluita quotidiana dels barris obrers!

Associació de Veïns/Veïnes i Amics/Amigues Malva-rosa “VA Malva“

http://amicsdelamalva.blogspot.com.es/

www.facebook.com/amicsmalva.asociacionvecinos

twitter.com/AVVAmicsMalva

Malva-rosa 11 de diciembre de 2017

Jornadas reivindicativas en la Malva-rosa para visbilizar el movimiento vecinal e impulsar su reivindicación de una biblioteca para el barrio

A finales de diciembre la Malva-rosa vivirá unas Jornadas reivindicativas y culturales con la realización de una mesa redonda de experiencias de lucha vecinal y con una campaña de cartas al Ayuntamiento en demanda de una biblioteca para el barrio.

Niños y niñas de los colegios de la Malva-rosa están preparando cartas al Ayuntamiento de Valencia explicando para qué quieren una biblioteca para su barrio. Una representación de la Asociación de vecinos, y de los niños y niñas del barrio presentará las cartas el próximo 26 de diciembre en el Ayuntamiento como su deseo para el próximo año. La iniciativa está impulsada por la coordinadora de educación de la Malva-rosa, que reúne a las AMPAs de los centros educativos, en colaboración con la Asociación de vecinos/as “Amics de la Malva”.

El próximo viernes 16 de diciembre a las 11:30h en el Colegio Público Ballester Fandos (Avda. Malva-rosa 57), se realizará una mesa redonda con participación de Julio Moltó de la Asociación de vecinos y vecinas de Nazaret, Maika Barceiro de la Asociación de Vecinos Orriols-Rascanya, y Pau Diaz de la Asociación de vecinos y vecinas, amigos y amigas de la Malva-rosa. El objetivo de la charla es dar a conocer luchas ciudadanas de la ciudad de Valencia, y aprender e impulsar la participación vecinal. Al final de la mesa redonda habrá comida popular en el mismo centro educativo.

El 26 de diciembre es la fecha elegida para presentar los cientos de cartas que ya están preparando niños y niñas, jóvenes del barrio explicando al Ayuntamiento para qué queremos una biblioteca en la Malva-rosa. Será en el edificio de Tabacalera del Ayuntamiento de Valencia a las 11:30h y contará con la participación de representantes vecinales así como de miembros de la comunidad educativa del barrio ya que la iniciativa cuenta con el impulso de la Coordinadora de Educación de la Malva.

¡Impulsemos la participación y la cultura desde la lucha cotidiana de los barrios obreros!