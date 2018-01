Hola en esta semana tenemos un programa dedicado a las “Musas del Rock” mujeres que inspiraron la creación musical de numerosas bandas y artistas del #Blues, y del #Rock, Escuchamos a los CCR Molina, The Turtles Eleonore, Rolling Stones Ruby tuesdays, The Band Ophelia, Beach Boys Barbara Ann y Steely Dan Josie, y muchas más… No te lo pierdas pulsa el ” Play” y sintoniza

