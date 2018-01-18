El Punt: Jornadas pro-presos

– 19.00 H.-TENDREMOS UNA INTERESANTE CHARLA A CARGO DE CESAR MANZANOS BILBAO DE SALHAKETA ARABA QUE NOS HABLARÁ SOBRE COMO EL ESTADO Y LA CARCELCASTIGA A LAS MUJERES POR EL HECHO DE SER MUJERES ADEMÁS DE POR LOS “DELITOS” COMETIDOS. TAMBIÉN HABLAREMOS DEL COLECTIVO RECIENTEMENTE FORMADO “FAMILIAS FRENTE A LA CRUELDAD CARCELARIA”.
– 21:30 H.- LA COMPANYIA DE TEATRO “A TIRO HECHO” NOS PRESENTARA SU OBRA “MIEDO POR VENIR”
– 22:30 H.- PEPE RUIZ NOS DELEITARA CON SU VOZ Y SU GUITARRA.
TENDREMOS BOCATAS, CERVEZA ARTESANA RICA, RICA, CULTURA, BUEN ROLLO Y MUCHO MÁS.
– LO QUE SE RECAUDE EN ESTA JORNADA SERÁ INTEGRAMENTE PARA GASTOS JUDICIALES DE PERSONAS PRESAS EN LUCHA