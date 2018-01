Radioflautas 234: sobre Europa la mala

Comenzamos el programa dando voz al caso de Pablo Hasel al que juzgan este jueves por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la corona y esas mierdas.

Después de comentar algunas noticias, hablamos con Cristina de Obrim Fronteres sobre la próxima Caravana a Italia y la convocatoria del 25 de febrero #YoVoy25F

Como cada último lunes de mes invitamos a la campaña CIES No de Valencia, hablamos con Gema Siscar y Pablo Flors de la cárcel de Archidona (Málaga), del archivo de la causa del Tarajal y sobretodo animamos a todas a apoyar mañana martes la concentración mensual a las19h en la puerta del CIE de Zapadores aqui en Valencia.

Terminamos el programa con la sección “Arriba el Telón” de Gema Ortells que hoy viene acompañada de Josep Valero para contarnos el proyecto escénico europeo “Escena Erasmus” de la Universitat de València.

Música:

– Juan Carlos el Bobón de Pablo Hasel

– Movimiento de Jorge Drexler

– La nuesa de Hugo Mas

– Asado de fa de Sara Hebe

– Respect de Aretha Franklin

– The here and after de Jun Miyake

– Nos persiguen de Rokavieja