Radioflautas 241: Ley Mordaza, Migración, Hogares Compartidos y Marcha Básica

Mañana 27 de marzo se cumplen 3 años de la Ley Mordaza que hace cada día más insoportable este país y eso lo saben muy bien en Catalunya por la que después de los disturbios de ayer se han organizado muchas concentraciones de apoyo en el resto del Estado y en Valencia se ha convocado a las 19h en Delegación de Gobierno y hemos contacto con Jota y Antoni para ver que tal ha ido.

Aunque hoy no hemos podido contactar con las compas de la campaña CIEs NO de Valencia nos vemos mañana todas en la puerta azul a las 19h como todos los último martes de mes porque el racismo institucional mata y la muerte de Mame Mbaye en Madrid hace unos días es la consecuencia indirecta de la persecución de los manteros y la venta ambulante. #SobrevivirNoEsDelito

Y este viernes a las 19h como todos los viernes nos vemos en la plaza de los Pinazo para seguir exigiendo políticas migratorias que salven vidas y no lo contrario, y exigir el desbloqueo del barco de la ONG Proactiva Open Arms.

También esta tarde la hemos compartido con Paco y Luis del proyecto “Hogares Compartidos” una iniciativa que ayuda a las personas mayores que están solas y no pueden hacer frente a una hipoteca y deciden compartir piso.

Terminamos el programa hablando por teléfono con Marta, Isa, Alba y Ángeles, cuatro mujeres que han hecho la Marcha por lo Básico que salió desde León el 10 de marzo y llegó a Madrid este sábado reclamando un renta básica que garantize lo mínimo para vivir dignamente. Ellas nos cuentan su experiencia y sus motivos.

Música:

– Els segadors (versión Heavy) de Sound of Thunder

– Pero es la calle (one shot) de Pipe Díaz

– Alrededor de Iñarrez

– Wings de Birdy

– Yo viviré (I will sorvive) versión de Celia Cruz

Una marea de gente de Macaco