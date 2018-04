Hola en esta edición 978 de el Micro Ondas hacemos un recorrido a través algunos de los músicos fundamentales en la historia del #jazz, y el #blues, , con Genen Krupa, Jimmy Rushing, Roy Brown, Slim Harpo, o Big Joe Turner entre otros… Y en la parte final del programa estrenamos lo nuevo de Ben Harper y Charlie Muselwhite, (No mercy in the land.) Dale al “PLAY” y acompañanos en este recorrido!!

