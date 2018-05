http://www.ivoox.com/127-panorama-cultureta-manhattan-la-navaja-de-ockham_md_25913779_wp_1.mp3 Descarregar MP3

Yeeepaaaa! programa carregaet de talent cultureta!!

Hem compartit la música dels Manhattan que apunten maneres per a ser una gran banda, i de Pedro de La Navaja De Ockham que d’ací no res tenen un concertako imperdible!!

Pilar ens ha ficat els cabells de punta en la seua poesia, no deixeu d’escoltar-lao llegirla al seu blog: https://ellapizviajero.blogspot.com.es/

I com sempre tota l’agenda cultureta de la ciutat!!

Agenda Cultureta