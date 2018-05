En esta edición 982 del programa escuchamos algunas de las caras B de los sencillos más representativos de géneros musicales como el Rock, el Heavy, EL hard Rock, con bandas como The Rolling Stones, Carol King, The Hollies, The Kinks, I. Maiden, D.Puple, R, Gallegher entre otros…

Share this = Compartir en Correo electrónico

Imprimir



Tweet



Telegram

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado