Salen a concurso 3 licencias de radio comunitaria en la Comunidad Valenciana

Tres licencias de radio comunitaria en Comunidad Valenciana se han sacado a concurso este mes de mayo. Se trata de una en Alcoy y 2 en Castellón de la Plana. Se impide así la obtención de licencia a las entidades vinculadas a la ReMC en esa comunidad, como Artegalia y VM Radio (Alicante) y Radio Malva (Valencia).

En Alicante y Valencia se saca a concurso una licencia respectivamente, pero son solo para iniciativas comerciales. La resolución de la Generalitat obliga a las emisoras comunitarias y a las universitarias públicas a competir por estas 3 frecuencias. La ReMC rechaza esta circunstancia, ya que esta comunidad ya cuenta con 80 radios comerciales y este nuevo concurso era una oportunidad para incorporar otras emisoras no comerciales en el dial y ganar pluralidad.

Comunidad Valenciana podría convertirse en la primera comunidad autónoma en destinar frecuencias a medios comunitarios, aunque en un número de licencias claramente insuficiente considerando la veintena de proyectos que existen en ese territorio. Cabe recordar que Navarra también sacó a concurso 1 licencia para radio comunitaria en 2017 pero canceló el procedimiento por las presiones de grupos empresariales

Además, el Gobierno establece que si no se presentan solicitudes de asociaciones o de universidades o si éstas no alcanzan la puntuación mínima, las empresas podrán aspirar a esas licencias. En ese caso, las frecuencias no lucrativas en la Comunidad Valenciana pasarían a ser comerciales.

Criterios para licencias de radio comunitaria en la Comunidad Valenciana

Los criterios que se tendrán en cuenta para la baremación de las solicitudes incluyen las necesidades sociales, educativas, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.

Se deberán señalar los mecanismos de participación que se aplicarán tanto a la composición de sus parrillas de programación, como al diseño de la programación propia.

Se tendrá que justificar el conocimiento y experiencia del solicitante o sus gestores en el ámbito de la radiodifusión, además de informar sobre el estado contable e ingresos del año anterior y un proyecto de viabilidad económica identificando la procedencia de los fondos. Se incluye un formulario y una serie de anexos para las entidades solicitantes.



Parte del equipo de Artegalia en los estudios de esta radio comunitaria de Alicante.

La ReMC considera que el gobierno valenciano no ha tenido en cuenta las iniciativas comunitarias existentes en su territorio y apenas ha dialogado con el sector de los medios comunitarios. El vocal de Derecho a Comunicar de la ReMC, Javier García, critica que la Generalitat reserve menos del 10% de las licencias para medios comunitarios, frente a la reserva del 30% que le pedía la ReMC. En todo caso, el hecho de que una comunidad saque un concurso con licencias para comunitarias “demuestra que nuestras reivindicaciones son posibles y que en otras comunidades lo que no ha habido es voluntad política“, subraya García.

García considera que el plazo dado para la presentación de solicitudes es demasiado corto para las entidades sin ánimo de lucro.

Por otra parte, el concurso de licencias, en su apartado de radios comerciales, tiene aspectos interesantes para la democratización de la comunicación. “Se han incorporado criterios sociales, puntuando programas para colectivos excluidos, contratación indefinida y contenidos sobre personas con discapacidad. De hecho algunas propuestas que hicimos para un concurso específico de comunitarias las han incluido como criterios generales para otros operadores. Hasta ahora la tradición en España era la inversa: obligar a los comunitarios a intentar acceder a licencias aplicando los criterios de concursos pensados para las comerciales”.

El plazo para la presentación de solicitudes acaba el 25 de junio. La Generalitat tiene 6 meses para contestar a las entidades aspirantes. Este concurso para la adjudicación de frecuencias de radio se inició con el anterior gobierno del Partido Popular, pero no llegó a resolverse. Tras las últimas elecciones autonómicas, el nuevo ejecutivo canceló el procedimiento anterior y ahora ha retomado desde el principio el trámite. De las 31 licencias que se sacan a concurso, 28 se dedican a comerciales (7 de ellas con emisión íntegra en valenciano).

La Comunidad Valenciana es una de las 4 comunidades autónomas cuyos gobiernos pidieron al Ejecutivo central que cumpla la Ley General de Comunicación Audiovisual y planifique frecuencias para medios comunitarios. El Gobierno de España no ha contestado. Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía son las otras 3 autonomías que lo han solicitado, mientras que Navarra ha anunciado que lo hará.

Otra de las emisoras de la ReMC en Valencia, Radio Klara, sí dispone de licencia tras conseguirla a finales de los años 80 mediante el procedimiento para las radios comerciales (es el único caso en España).

Fuente: https://medioscomunitarios.net/2018/05/comunidad-valenciana-saca-concurso-3-licencias-radio-comunitaria/