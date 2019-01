141º Panorama Cultureta, Torino Black, Trocamba Matanusca, Lirika

https://www.ivoox.com/141-panorama-cultureta-torino-black-trocamba-matanusca-lirika_md_31773253_wp_1.mp3 Descarregar MP3

Weeee que be s’ho hem passat!!! arroves de talent i de flow al programa d’esta setmana!! 🎵🎷🎸🎺🎵

Des de Austin (Texas) hem compartit el rock dels Torino Black, banda jove i talentosa de gira per Espanya, i el gipsy-balkan dels Trocamba Matanusca que presenten treball “A pic i pala”.

Lirika ha compartit la seua poesia poderosa i feminista.

Per acabar una jam improvisada fusionant balkan i rock!! 🤘😎🤘

I com sempre tota l’agenda cultureta de la ciutat!!

http://www.panoramacultureta.com/

Agenda Cultureta