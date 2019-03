El Micro Ondas Woman of Rock 1012

En esta ocasión en el micro ondas tenemos una selección especial, solo divas del Rock para celebrar el día internacional de la mujer:

1- Suzy 4 – Can the can.

2- Shania Twain – Rock this country.

3 – Alana Myles – Black velvet.

4- Belinda Carlise – Heaven is a place earth

5- Pat Benatar- Heartbreaker.

6 – Alison Kraus – Joline.

7- Pistold Annies- Sugar dady.

8- Kim Karnes- Betty Davis eye.

9- Chaka kan – I am every woman

10-A.Franklin- I say a little pray for you.

11- Erma Franklin- Higher&higher.