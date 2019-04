En esta edición 1017 del Micro Ondas homenajeamos a la banda Estadounidense The el Byrds, donde repasamos sus primeros álbumes, pero también nos fijamos en sus míticos componentes ( Gene Clark, David Crosby, Gram Parson, Chris Hilman…) y los proyectos que compartieron en común como Crosby, Still & Nash, Fliying Burrito Brothers, The desert Rose…Dale al jplay y disfruta de una de las bandas más influyentes de la década de los 60, pionera del sonido Folk Rock y Country Rock…

