El Micro Ondas Frontiers Rock Fest

En esta edición hacemos un repaso por el cartel de la sexta edición del Frontiers Rock Fest. y escuchamos a.

1. ALAN PARSON- As Lights Fall.

2. CREYE-Never To Late 3. HARDLINE- Take A Chance.

4. AIRRACE- I Don’t Care.

5. TEN- Illuminaty.

6. JEFF SCOTT SOTO- Look Inside Your Heart.

7. THE DEFIANTS – Runaway.

8. STEVE AUGERI ( JOURNEY) -Sing Of Live.

9. BURNING RAIN- Mindnight Rain.

10. LEVERAGE – Wheels From Hell.

11. KING COMPANY- Queen Of The Heart.

12. W.E.T- Calling Out Name.

13. KEEL- The Right To Rock.

14. FORTUNE- Freedom Road.

Dale al play y disfruta del auténtico Melodic Rock…

Share this = Compartir en Correo electrónico

Imprimir



Tweet

Telegram

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado