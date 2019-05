El Micro Ondas Anécdotas y curiosidades del Rock 1020

En esta edición 1020 del Micro Ondas tenemos un programa cargado de anécdotas y curiosidades del Rock, esa es la excusa para escuchar a los grandes clásicos como:

The Who- Who are you

Mamas & the Papas – Straight Shooter

T Rex – Dandy in the underworld

The Stooges – 1969

Otis Reding – Siting In the dock of the bay.

R.Stones – Ruby Thuesdays

D.Purple – Emmaretta.

Nino Tempo & April Stevens – Deep Puple

The Kinks – You really got me

The kinks – Sunny afthernon

The Hollies- Carrie Ane

CCR – Get down woman

The Doors – Break T

Dale al play y descubre los acontecimientos que marcaron estas canciones…

