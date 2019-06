Radioflautas299: sobre el docu “Fugir per estimas i ser” sobre la propuesta Via Verde Cabanyal y la Vigilia de CIES No

En nuestro último programa antes de cambiar de dígito y llegar al 300, Víctor Yustre, codirector del documental #FugirPerEstimariSer, nos presenta y habla él mismo de este trabajo de mano de La Directa. Siguiendo con cuestiones de migración, hablamos con Adrián y David de la campaña CIEs NO, sobre la vigilia llevada a cabo el #15J, día por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Luego Diego Linares, vecino del barrio con quien charlamos sobre Via Verde Cabanyal, una iniciativa al PEC que tanta controversia esta generando entre el vecindario.

Terminamos el programa anunciando la ganadora de las 2 entradas a la pre festa “Fem Ballar la Revolució” este jueves en el Peter Rock.

MÚSICA

1. Kumbia Queers – Todo es pasajero

2. Eddie Vedder – Hard Sun

3. Floristería Mateo Morral – Bestia

4. El Diluvi – Tendresa insubmissa

5. Lluis Vicent – Exili al meu pais

6. Lou Reed – Take walk on the wild side

7. Las hijas de la Cumbia – Arte Muhé