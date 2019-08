El Micro Ondas Space Songs 1029

En esta edición especial Spacial Songs, celebramos el 50 aniversario de las llegada a la Luna, con una programación especial dedicada a las canciones que nos hablan del espacio exterior:

1- THE POLICE- Walking on the moon.

2– D.BOWIE – Space odity.

3- S.MILLER BAND – Space cowboys.

4- E.JHON – Rocket man.

5- PINK FLOYD- Interestelar owerdrive.

6- THE KINKS- Supersonic rocket ship

7- ZZ TOP -Fliying high.

8- D.PURPLE- Space trucking.

9- R.STONES – 2000 Light years from home.

10- THE BYRDS- Mr Spaceman.

11- RUSH- Countdown.

12-L.KRAVIT- Fly away.

13- K.COBAIN -A cross the universe.

14- ACE FREHLEY- Mision to mars.

