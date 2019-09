El Micro Ondas Estrenos y Novedades 2019 1033

Hola en esta ocasión nos ocupamos de la repasar la actualidad musical con diferentes estrenos, novedades y agenda de los conciertos más destacados de las próximas semanas, también celebramos el 30 aniversario de la publicación del emblemático álbum de Whitesnake “Slip of the tonge” y para comenzar lo hacemos con los clásicos, escuchamos a:

1 – D-A-D- Burning star.

2 – BAD COMPANY – Honey child.

3 – PRETTY MAIDS – Serpentine.

4 – WORK OF ART – Be de beliver.

5 – MIKE DE LA BELLA PROYECT – Time.

6 – Y &T – Hot shot.

7 – JORN LANDE – Love is theremedy.

8 – SOTO – Kmag.

9 – THE DEFIANTS – Fallin for you.

10 – ECLIPSE – Viva la victoria-

11 – THE DARK ELEMENT – Songs the night.

12 – TESLA – You want take me alive.

13 – WHITESNAKE – Now you´re gone.

14 – FIRST NIGHT – Going down.

Pulsa el “Play” y disfruta del mejor Hard & Melodic Rock, actual..

