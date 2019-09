El Micro Ondas Hard & Melodic Rock 1034

En esta edición 1034 recordamos al desaparecido Tony Mills cantante de SHY y de TNT, pero no es el único, también homenajeamos al cantante Norteamericano Eddie Money, fallecido recientemente, en el comienzo escuchamos a Lou Gramm tanto en Foreigner como, en el súper proyecto Shadow King, todo esto y mucho más como lo nuevo de First Signal… no te lo pierdas y dale al play, si lo deseas puedes dejar tú comentario, y si te gusta compartelo gracias y feliz escucha…

PLAY LIST.

1 – RAW SILK – Street girld.

2 – FOREIGNER – A love in vain.

3 – SHADOW KING – This heart of stone.

4- SHADOW KING – Anytime anywhere.

5 – JOSEP WILLIAMS & BILL CHAMPLIN – Aria.

6 – MIDNITE CITY – Gimme love.

7 – SHY – Breakaway.

8 – TNT – Fountain of love.

9 – CRAZY LIXX – 21 Til I die.

10 – EDDIE MONEY – Take me home tonight.

11 – EDDIE MONEY – Think I´m in love.

12 – W.E.T. – Calling out your name.

13 – FIRST SIGNAL – Born to be a rebel.

14 – JOE LAMONT – Secret you keep.

