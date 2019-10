El Micro Ondas Especial ZZ TOP Carlos & Raúl 1036

Hola en esta edición 1036 de el Micro Ondas, hacemos un repaso por la carrera discográfica del power trío más barbudo del Rock ZZ Top, comenzamos en el año 1968 con los proyectos que fueron el germen de unos incipientes ZZ Top, y escuchamos a:

Portada- 1 – ZZ TOP – Big shine nine.

2 – THE MOVING SIDEWALK – Need ne,

3 – AMERICAN BLUES – Coming back home.

4 – ZZ TOP – Backdoor love afair.

5 – ZZ TOP – Francine.

6 – ZZ TOP – Beer drinkers & hell raiser.

7 – ZZ TOP – Tush.

8 – ZZ TOP -Its only love.

9 – ZZ TOP – She loves my automobile.

10 – ZZ TOP – Tube snacke boogie.

11 – ZZ TOP – Sharp dressed man.

12 – ZZ TOP – Cant stop rocking.

13 – ZZ TOP – Burger man.

14 – ZZ TOP – World of swirl.

15 – ZZ TOP – Rythmeen.

16 – ZZ TOP – 36-22-36.

17 – ZZ TOP – What it is kid.

18 – ZZ TOP – La granje.

Disfruta del trío más barbudo del Rock, la formación Tejana en sus más de 40 de carrera es una de los pocas bandas que conserva su alineación inicial….ENJOY!!