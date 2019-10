El Micro Ondas Especial Great Albums XXX Aniversary

En esta edición 1037 repasamos algunos de los mejores álbumes que en 2019 cumplen 30 años desde su publicación:

1 – MARILLION -Hooks in you

2 – KISS – Hide you heart

3 – MOLLY HATCHET – Take miss luci home

4 – S.RAY VAUGHAN – Tightrope

5 – YNGWIE MALSTEEN – Queen in love

6 – MOTLEY CRUE – Kickstar my heart

7 – ROLLING STONES – Rock & hard place

8 – GARY MOORE – Ready for love

9 – WHITESNAKE – Deeper the love

10 – AEROSMITH – Love in a elevator

11 – BAD ENGLISH – When a see you smil

12 – TOTO – Mad about you

13 – MR BIG – Electrified

14 – LOU REED – Romeo had Julieta

dejanos tú comentario si lo deseas, y si te gusta comparte, gracias por la escucha….

Share this = Compartir en Correo electrónico

Imprimir



Tweet

Telegram

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado