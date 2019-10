Espacio vacío – Episodio 5: Medianoche de verano en Cielo Drive

En este episodio 5 vamos a viajar más de cincuenta años atrás, cuando a principios de agosto de 1969 tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, entraban en la casa de Beverly Hills propiedad de Roman Polanski y asesinaban a cinco personas, entre ellas a su esposa, una Sharon Tate embarazada de ocho meses.

Tracklist:

1. Dusty Springfield – Spooky

2. Zager & Evans – In the Year 2525

3. Bernard Herrmann – Marion and Sam

4. Nine Inch Nails – March of the Pigs

5. Booker T. & the MC’s – Green Onions

6. The Bobby Fuller Four – Let Her Dance

7. David Shire – Amy’s Theme

8. Phil Seymour – Looking for the Magic

9. The Beatles – Sexy Sadie

10. Morton Feldman – Ann’s Theme

11. The Beatles – Helter Skelter