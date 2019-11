Espacio vacío – Episodio 6: Una vesprada al teatre

En aquest Episodi número 6 anem a canviar radicalment respecte al que hem estat fent fins ara. Aparquem, pel moment, la ficció (o no tant) radiofònica per a endinsar-nos en un tema que ens resulta molt interessant, i que és la situació de la cultura, i en concret el teatre, a València, la nostra ciutat. Per això, comptem en l’estudi amb tres persones (Maribel Bayona, Xavier Puchades i Daniel Tormo) que ens aportaran la seua experiència des del punt de vista de l’actuació, la direcció d’escena, la dramatúrgia o la programació teatral. Amb ells hem confeccionat una espècie de taula redona per a fer una radiografia del moment actual del teatre a la nostra ciutat i tractar de detectar els problemes més immediats i les possibles solucions per a dignificar, d’una vegada per totes, la cultura en el nostre territori. Pensem que ara mateix, en el context social i polític que s’esbrina en l’horitzó, és més necessari que mai.

TRACKLIST

Alexandre Desplat – The Wonder of Life Frantz Casseus – Haitian Dances The Rolling Stones – Street Fighting Man