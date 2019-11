RadioFlautas 318:Sobre Plataforma Pensionistas , David Calabuig proyecto kiziguro y Ramón de AAVV Nazaret

Como siempre tras las noticias y la agenda, pasada la resaca electoral saludamos a David Calabuig que nos acompaña durante todo el programa, amenizando con su música, Remei nos habla de pensiones dignas, organización y luchas de nuestros mayores. David comenta el concierto solidario a favor del Proyecto Kiziguro (Ruanda) y Ramón del Parque de desembocadura, de más cosas del barrio y del Libro sobre Nazaret que presentara en breve en el cabanyal.

Musica:

Roki Ericson – Night of the vampires

David Calabuig – La hierba de los caminos

David Calabuig – No soy de aqui ni soy de alla

Labordeta – Somos

David Calabuig – El miedo soy yo