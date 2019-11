Espacio vacío – Episodio 7: Galaxia Battiato

Este episodio número 7 girará en torno a Franco, pero no esa momia asquerosa recientemente inhumada, dictador de una España negra cuyos cachorros ocupan ahora los escaños del Congreso para vergüenza de nuestra libertad y cultura. No, hablaremos de Franco Battiato, músico, poeta, cineasta cuya trayectoria abarca más de medio siglo de la cultura europea. Para ello, hemos creado una pequeña galaxia (nada extraño para un cantante cuyo nombre acompaña a un planeta) de momentos, personajes y canciones, de recuerdos, parodias y evocaciones de todo aquello que significa la música de Franco Battiato. Sin más, os invitamos a viajar hacia la Galaxia Battiato.

TRACKLIST

01 – Hildur Gunadottir – Erupting Light

02 – Franco Battiato – Aria di rivoluzione

03 – Opa Tsupa – Mamma mia

04 – Franco Battiato – E’ l’amore

05 – Earle Brown – Times Five

06 – Franco Battiato – Nomadi

07 – Bob Dylan – I’ll Keep It With Mine (instrumental)

08 – Franco Battiato – La cura

09 – Ry Cooder – Canción mixteca

10 – Franco Battiato – Sentimento nuovo

11 – Khruangbin – August 10

12 – Franco Battiato – Bandiera bianca

https://www.ivoox.com/espacio-vacio-episodio-7-galaxia-battiato_md_44751128_wp_1.mp3