https://www.ivoox.com/158-panorama-cultureta-abisme-tu-ves-ovnis-mono_md_44893467_wp_1.mp3 Descarregar MP3 weeee l’hem liat parda al programa d’esta setmana!! fanecaes de talent!!

Hem compartit la música d’Abisme, els de la Ribera tenen talent a cavassos!! hem tingut a Enric de Tu ves Ovnis que també ha compartit la seua música per les ones!

Daniel “El mono sauce” ha ficat el toc d’humor i música cómica, i Nico Baquero a.k.a. “No me entiendas mal” ens ha regalat la seua poesia.

Cultureta per a tots!!

Agenda Cultureta