El Micro Ondas Lost Stars Part II 2013-2015 Edición 1041

Continuamos en esta edición 1041 de tú Radio Show favorito, con el ciclo dedicado a recordar y homenajear algunos de los artistas desaparecidos a lo largo de esta década que está apunto de terminar, en esta jornada vamos a repasar los óbitos más destacados desde 2013 a 2015 y escuchamos a:

1- Ten Years Afther – Sugar the road

2 – Dr. Feelgood – Baby Jane

3 – The Rezillos – 2000 a.d.

4 – The Temptations – Law of the land

5 – Jimmy Dawkins – Tell me baby

6 – J.J. Cale – Mama don´t

7 – Johnny Winter – R&R Hoochie Koo

8 – Cream – White room

9 – Survivor – First night

10 – Toto- Endless

11 – Foreigner – Double vision

12 – Motorhead – Rock & Roll

13 – B.B. King – The thrill is gone

14 – Toto – Straight for the heart

Disfruta de nuestro pequeño homenaje a todos estos grandes músico, si te gusta dale “Like ” y comparte, gracias por la escucha.

Share this = Compartir en Correo electrónico

Imprimir



Tweet

Telegram

Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado