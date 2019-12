RadioFlautas 321: sobre Coordinadora feminista y caravana 4X4 al Sahara

Hoy en RadioFlautas tras las noticias y la agenda, escuchamos a Candi Barroso de la Coordinadora Feminista Hablarnos de la mani del 25N, la Lucha feminista y Antipatriarcal y más cosas interesantes.

luego escuchamos la entrevista a la Gobernadora de Auserd realizada durante la Caravana 4X4 al Sahara de las compañeras, Emilia Nacher, Vicente Carro y Marc Cabanilles, todo ello acompañado de buena música.

Musica:

Leonard Cohen – Thanks for the Dance

FOUR CLEFS- I LIKE PIE I LIKE CAKE

Rozalén – Vivir (Versión Náutico)

Un violador en tu camino

Antipatriarca – Ana Tijoux

Canción Saharahui